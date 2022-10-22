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Dünya 32 FETÖ'cü tutuklandı
Dünya

32 FETÖ'cü tutuklandı

Antalya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 102 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 08:05:00 -
32 FETÖ'cü tutuklandı

Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 102 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık aşamasında şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 9'una adli kontrol şartları uygulandı, 92'si ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 65'i adli kontrol, 4'ü ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

Cezaları kesinleşen örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmışlar

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun Antalya ayağı olarak yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel Antalya il yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgütle iltisaklı esnaflara aylık ziyaretler yaparak, örgütün varlığı ve eylem gücü anlatıp himmet adı altında para toplayıp finansman sağladıkları öğrenildi.

Kurban Bayramı bahane edilerek, örgüt lideri Fetullah Gülen adına piyasa değerinin altında kurban bedeli topladıkları ve bu sayede örgüt üyelerinin finansal destek sağlamaya mecbur bırakıldığı belirlenirken, şüphelilerin örgütsel para alışverişlerini iş yeri ve benzeri yerlerde yaparak görüşmeleri legalleştirmeye yönelik tedbir uyguladıkları tespit edildi.

Zanlıların, aranma kaydı bulunan ya da cezaları kesinleşenleri illegal yollardan yurt dışına kaçmaları için öncü ve artçılı şekilde araçlarla göçmen kaçakçılarıyla irtibat sağlayarak deniz ya da kara yoluyla kaçış organizasyonlarına aracılık ettikleri ortaya çıktı.

Örgütten kopmayı engellemek için finansal destek

FETÖ'den kopmayı engellemek ve örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla cezaevinde olanların ailelerine ya da kendilerine finansal destek sağladıkları belirlendi.

Örgütle iltisaklı öğretmenlerin, örgütün devamlılığını sağlamak ve yeni eleman kazanmak amacıyla uygun fiyatlarla örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarına merdiven altı yerlerde özel ders verdikleri tespit edildi.

Cezaevinden yeni tahliye olan örgüt üyelerinin tekrar örgüt içerisinde görev almalarına yönelik çalışmalar yürüttükleri, ihraç emniyet mensuplarını tekrar örgüte kazandırmak amaçladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, atıl durumda bulunan depo, iş yeri gibi yerlerde örgütsel buluşmalar gerçekleştirdikleri, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ya da ATM üzerinden kartsız işlemlerle örgütsel para gönderildiği, örgütsel haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlatılan soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik de tespitler yapılmış, yaklaşık 10 ay devam eden projeli çalışmanın ardından elde edilen 499 delil üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 "bölge müdürü", 5 "ilçe imamı", bir "okul ünite imamı", 1 "ihraç emniyet mensupları imamı", 20 "rehber abi" ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evraklarını takip edenin olduğu 102 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat ve 19'unun da ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenilmişti.

Yapılan aramalarda, ikametlerde muhtelif yerlere gizlenmiş vaziyette örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. 

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