31.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَٓا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدٖينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!

Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun.

Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma!

Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”



(Kasas Suresi - 77) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyetteki öğüt, Allah’a ve peygamberine iman ederek aydınlanmış müminlerin öğüdüdür. Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir:



a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir.



b) Bağlama daha uygun olan açıklama ise şöyledir: Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz.

Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz.

Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir." (Buhârî)



