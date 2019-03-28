0553 313 94 23

31 Mart'ta 1 milyon 156 bin genç ilk kez oy kullanacak

Türkiye'nin seçime gideceği 31 Mart pazar günü 1 milyon 156 bin genç seçmen ilk kez oy kullanacak.

28 Mart 2019 Perşembe 10:15
31 Mart'ta 1 milyon 156 bin genç ilk kez oy kullanacak

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahip.

AA muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:15
  1. YSK Başkanı Sadi Güven
  2. ilk kez oy kullanacaklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA’nın Afganistan’da yenilediği kütüphane hizmete açıldı
    1. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    2. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    3. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    4. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    5. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    7. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    8. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    10. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    11. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    12. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    13. Cinsel hayatta PRP dönemi
    14. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    15. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    16. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    17. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    18. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    19. Merkez Bankasından swap hamlesi
    20. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    21. (özel) İkinci el araç alırken..
    22. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    23. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    24. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    25. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    26. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    27. Filede derbi heyecanı
    28. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    29. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    30. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...