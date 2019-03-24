31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı

Taha Emre Özdemir Ankara Gazeteci Yazar Serdar Arseven; yeniakit.com.tr'deki 'kitabın ortasından' köşesinde, 31 Mart'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arseven, yerel seçimlerin neden 'beka meselesi' haline geldiğini anlattı.

"FETÖ'cü Dumanlı, 'Erdoğan'ı indirelim' diyor"

FETÖ üyesi Ekrem Dumanlı'nın geçtiğimiz hafta yayımladığı seçim mesajına dikkat çeken Arseven; "Ekrem Dumanlı; 'Bunlardan kurtulmak için sandığa gidin ve Cumhur İttifakı'na darbeyi indirin' dedi. Söyledikleri bu anlama geldi. Ekrem Dumanlı, belediye başkanlarından bahsetmedi. Kendisini muteber gören taraftarlarına yani FETÖ'cülere; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek için sandığa gidin' diyor" ifadelerini kullandı.

"HDP, Ekrem Dumanlı'nın hedefi ile aynı istikamette"

HDP'nin yerel seçim sürecindeki mesajlarını da hatırlatan Arseven şunları söyledi:

"HDP-PKK'lılar çıkıyor. Şimdi PKK deyince, HDP denilen parti sırtını terör örgütlerine dayadığını söylüyor. Dolayısıyla PKK'dan bir farkları olmadığını zaten kendileri ifade ediyor. PKK'ya da zaten terör örgütü demiyorlar. Onlar da Erdoğan'ı indireceğiz diyorlar. Peki sonra ne yapacaksınız? Ya da 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler, menfur amaçlarına ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Sonrasında ne olacağına ilişkin bir tahminde bulunmak lazım. Hangi tahminde bulunursanız bulunun, darbe girişimi başarılı olsaydı Recep Tayyip Erdoğan olmayacaktı. Yani yerel seçimde hedeflenen Ekrem Dumanlı'nın da ifade ettiği olacaktı"

"Erdoğan'dan önceki darbeler, beka meselesi değil miydi?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'beka meselesine' yönelik sözlerini hatırlatan Arseven; "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce; 'Türkiye'nin beka meselesi yok' dedi. Gel zaman git zaman dışarıdan Türkiye'ye yönelik saldırılar hakikaten beka meselesinin olduğunu gösterince ve beka meselesi gizlenemez hale gelince bu sefer söylem değiştirdi. Sayın Kılıçdaroğlu demeye başladı ki; 'Evet Türkiye'nin beka meselesi var ama Türkiye'nin 17 sene evvel beka meselesi yoktu. Bir beka meselesi varsa bunu Recep Tayyip Erdoğan çıkardı' Yani sayın Kılıçdaroğlu; '2001 krizi, 28 Şubat darbesi, 12 Eylül 1980 ihtilali, Türkiye'nin bekasına kastetmedi' demek istiyor. Peki 60, 80 darbeleri ile 28 Şubat sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan önce değil miydi? Türkiye'nin beka meselesi her zaman vardı. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk döneminde de beka sorunu vardı. Rahmetli Menderes döneminde beka sorunu olmadı mı?" dedi.

Serdar Arseven 31 Mart'a ilişkin değerlendirmesine şu sözlerle devam etti:

"Eğer Millet İttifakı denilen grup; 'Siz, PKK ile aranıza bir sınır çizmediğiniz sürece, PKK'ya terör örgütü demediğiniz sürece, sizinle hiçbir kare içinde birlikte olmayacağız' diyerek HDP'yi tamamen dışlasaydı en azından vatandaşın kafasında soru işareti olmazdı. Seçmen; 'AK Parti'nin bazı noktalarda hataları var ama iktidarı yerel seçimler aracılığıyla yıkarsak yerine ne koyacağız?' diyerek düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan, Selahattin Demirtaş Başbakan Yardımcısı olacak. Formül bu mu? Şimdi diyecekler ki; 'ne alakası var?' İşte alakasının olmadığını ortaya koyabilmeniz lazım."