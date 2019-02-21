31 Mart seçimleri için yapılan son anket çalışmasında dikkat çeken ayrıntılar

Ada Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 10-17 Şubat tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Anket çalışması, seçmenin yerel seçim gündemini nasıl değerlendirdikleri, gündemdeki olayları nasıl algıladıkları, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine yönelik parti tercihleri, parti tercih kriterlerini ve aday tercih kriterlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan, 18 yaş ve üzeri toplam 6 bin 500 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (C.A.T.İ) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı. Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, 6 büyükşehirde yer alan seçmen büyüklüğüne göre tespit edildi. Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alındı.

Araştırmanın yüzde 47,9’u kadın, yüzde 52,1’i ise erkek profilden oluştu. Siyasi düşünce olarak tanımlanan kimliğin yüzde 32,1’i Atatürkçü, yüzde 29,2’si milliyetçi, 16,4’ü muhafazakar, 11,6’sı sosyal demokrat, 5,3’ü sosyalist, 3,8’i laik, 1,6’sının ulusalcı kesimden oluştu.

Yüzde 66,7’lik kesim oy vereceği parti ya da adayını kesinleştirdiğini belirtirken, sandık başında karar veririm diyen kesim 6,2 oldu. Son gece karar veririm diyen yüzdelik dilim ise 4,8 oranında oldu.

Araştırmada, vatandaşa ’Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 40,6’lık kesim AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2’lik kesim CHP’nin adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara’da da AK Parti’nin adayı ilk sırada

’Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6’lık kesim AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9’luk kesim ise ’CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ dedi.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in yüzde 40,9, AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’nün yüzde 37,4, CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar’ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.

Seçim kampanyası kapsamında vatandaşlara rahatsız oldukları iletişim araçlarının neler olduğu da soruldu. Yüzde 39,1’lik kesim hiçbiri derken, yüzde 25,4’lük kesim anons araçları, yüzde 13,3’lük kesim ise sosyal medya cevabını verdi. En etkili iletişim aracının ise yüzde 48,6 ile sosyal medya, yüzde 38,4’le televizyon olduğu belirlendi. Vatandaşlar sosyal medya araçlarından Facebook’u daha çok kullanıyor. Yüzde 43’lük kesim Facebook, yüzde 34,5’lik kesim ise İnstagramı kullanıyor. Sosyal medya aracını kullanma sıklığı ise yüzde 78,5 olarak belirlendi. Vatandaşların siyasi gelişmelerden sosyal medya ve televizyon aracılığı ile haberdar olduğu tespit edildi. Sosyal medya yüzde 34,2, televizyon ise 32,8 olarak belirlendi.