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Yerel 303 yıllık cami yangında kullanılamaz hale geldi
Yerel

303 yıllık cami yangında kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:52:00 -
303 yıllık cami yangında kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da 1720 yılında inşa edilen Aksaray Camii’nde yangın çıktı, cami kullanılamaz hale geldi.

Aksaray Mahallesi’nde bulunan, 24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

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