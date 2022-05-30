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İSLAM 30.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-05-30 08:31:00 -
30.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاًؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرٖيبٌ مِنَ الْمُحْسِنٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

" Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.”

(A'râf Suresi - 56) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur."

( Ahmed bin Hanbel, IV, 335; Buhârî)

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