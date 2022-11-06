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Yerel 300.000 TL değerinde altın ve para buldu, sahibine...
Yerel

300.000 TL değerinde altın ve para buldu, sahibine...

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye personelinin bulduğu, içinde para ve altınların bulunduğu el çantası sahibine ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 17:05:00 -
300.000 TL değerinde altın ve para buldu, sahibine...

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye personelinin bulduğu, içinde para ve altınların bulunduğu el çantası sahibine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşında emekli Kudret Tüfekçi, yeni alacağı evin işlemleri için Köşk Belediyesine gitti.

Tüfekçi, belediyeden ayrılırken el çantasını unuttu.

Belediye personeli Efe Kurnaz, çantayı fark ederek içindeki kartvizitten yola çıkarak Tüfekçi'ye ulaştı.

Belediyeye gelen Tüfekçi, 13 bin 500 lira, 11 bin 700 dolar ve 60 gram altının olduğu çantayı teslim aldı.

Yeni ev alacağını ve paraların bir kısmının çantada olduğunu belirten Tüfekçi, Kurnaz'a teşekkür etti.

Kurnaz da görevlerini yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çantanın içerisindeki kartvizitlerden dişçisine ulaştık. Sonrasında da kendisine ulaşarak çantasını sağ salim teslim ettik" dedi.

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