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Dünya 300 ton uyuşturucu yakalandı
Dünya

300 ton uyuşturucu yakalandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, 2 kentte olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 300 ton uyuşturucu ele geçirildi, 53 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:04:00 -
300 ton uyuşturucu yakalandı

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 1 Kasım’daki OHAL ilanından bu yana uyuşturucu çetelerine büyük darbe vurulduğunu ve 300 ton uyuşturucuya el konulduğunu belirtti. Lasso, “53 suçlu yakalandı ve yaptıklarının bedelini ödemeleri için onları adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu suçluları bilsin ki elimiz titremeyecektir” dedi. Guayaquil, Duran ve Esmeraldas şehirlerinde, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılarda 5’i polis 6 kişinin öldüğünü hatırlatan Lasso, ülkede oluşturulan şiddet ortamına rağmen halkın barış içinde yaşayabilmesi için çalıştıklarını söyledi. 1 Kasım’daki saldırıdan sonra hükümet, 45 günlüğüne 2 kentte olağanüstü hal ilan etmişti.

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