“300 bin sosyal konut inşası yürütülüyor”

Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni’nde yaptığı konuşmada, Bakanlığın yaptığı çalışmalara değindi. Kurum, şöyle devam etti: “Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir’de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.”