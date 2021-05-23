  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Ekonomi “300 bin sosyal konut inşası yürütülüyor”
Ekonomi

“300 bin sosyal konut inşası yürütülüyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:05:00 -
“300 bin sosyal konut inşası yürütülüyor”

Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni’nde yaptığı konuşmada, Bakanlığın yaptığı çalışmalara değindi. Kurum, şöyle devam etti: “Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir’de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat Kritik sınır aşıldı!
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat Kritik sınır aşıldı!

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken beklenen kritik seviye aşıldı. Altın fiyatları 23 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından merak ko..
TOGG acı haberi duyurdu!
Otomotiv

TOGG acı haberi duyurdu!

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi Sayın Saide Zorlu’n..
Mete Yarar saldırıların arkasındaki şok detayı açıkladı
Gündem

Mete Yarar saldırıların arkasındaki şok detayı açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri üslere yönelik saldırıların arkasındaki kritik detayları açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay