30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf)

Seyyid Muhammed Osman Sirâceddîn, hicrî 1314 (1896) senesinde Irak’ın Halepçe Kenti’nin Biyara köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta babasının terbiyesinde dini ilimleri öğrendi. Arapça ve kısmen Fars ilimleri öğrendi, özellikle Arap edebiyatına yöneldi, Biyara ve Durud medreselerinde eğitim aldı. Kur’an tilâvetini, tecvid derslerini meşhur Mısırlı Şeyh Mustafa İsmail’den aldı.







Babasının vefatından sonra ilim ve dine bütün gayreti ve cehdi ile sarılıp, yılmadan çalışıp, ilim ve irşad hizmetlerine ağırlık verdi. 1958 yılına kadar hayatını Biyara’da geçiren Osman Sirâceddîn, bazı siyasî sebeplerden dolayı, İran’a göç edip, irşad hizmetlerini orada sürdürdü.



İran’ın farklı bölgelerine yaptığı seyahatler sonucu İran’ın kuzeybatısına düşen Sünnî bölgelerde, Taliş mıntıkasındaki Hâlidî mensupları arasında güçlü bir bağ kurdu. İslam bilimleri alanında eğitim verilen 450 talebelik bir okul inşa ettirdi. Aynı zamanda, bölgede Muhammed Osman Sirâceddîn öncülüğünde 100’den fazla okul inşa etti. İran’da bulunduğu yirmi yıllık dönemde Nakşibendi müntesiplerinin sayısı daha da artış gösterdi.

İran İslâm devriminden sonra (1979) buradan ayrılıp tekrar memleketi Biyara’ya döndü. Ordan da Bağdat’a geçti. Seyyid Osman Sirâceddîn, irşad hizmetlerini Irak, Fransa ve Türkiye’de sürdürdü.







1990 yılında Türkiye’ye yerleşti. Hadımköy’deki misafirhanesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen sevenlerine dinî sohbetlerde bulunan Osman Sirâceddîn, ziyaretine gelenlere maddî ve manevî yardımlarda bulundu.

Kendisini de fakir bir kul olarak gören Osman Sirâceddîn, fakir ve muhtaçlara yardım etmeyi severdi. İnsanlara, Helalinden yemeleri için alın teri ile çalışıp kazanmaları tavsiyesinde bulunurdu. Özellikle gençlere faydalı ilimler öğrenmeyi tavsiye ederdi. Seyyid Muhammed Osman Sirâceddîn, 30 Ocak 1997’de vefat etti. Cenazesi Hadımköy’deki dergâhının bahçesine defnedildi.