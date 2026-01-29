  • İSTANBUL
Yaşam Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi
Yaşam

Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi

IHA Giriş Tarihi:

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir sürücü, yola çıkan dağ keçilerini fark edince aracını durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kara köyü yolunda ilerleyen Abdulhakim Kaçmaz, virajı döndüğü sırada nesli koruma altında bulunan dağ keçilerinin aniden yola çıktığını fark etti.

 

Dikkatli olun çağrısı

Soğukkanlılığını koruyarak hemen frene basan Kaçmaz, aracını durdurarak muhtemel bir kazanın önüne geçti. Dağ keçilerinin ürkek ama hızlı adımlarla asfalt yoldan karşıya geçişini bekleyen duyarlı sürücü, o anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı. Görüntülerde keçilerin yolu güvenle geçtikten sonra dik yamaçlara tırmanarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Kaçmaz, yaban hayatının korunması için tüm sürücüleri bu güzergahlarda daha dikkatli olmaya davet etti.

 

Son yıllarda popülasyonları artan ancak trafik kazaları riskine maruz kalan dağ keçileri için sergilenen bu duyarlı davranış, hem çevreciler hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Uzmanlar, özellikle kış ve bahar aylarında yiyecek aramak için yola inen yaban hayvanlarına karşı sürücülerin "yavaş seyretmesi" gerektiği uyarısını yineledi.

