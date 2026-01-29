Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap

"Emirleri ABD'den alıyorlar"

Orta Doğu’daki kaosu dindirmek yerine körüklemeyi seçen Avrupa ülkelerinin samimiyetsizliğini yüzlerine vuran Arakçi, "Avrupa yangını körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle ‘snapback’ politikasını izledikten sonra, şimdi de ulusal ordumuzu sözde ‘terör örgütü’ olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" ifadelerini kullandı. Bölgede savaşı önlemeye çalışan ülkeler arasında tek bir Avrupa devletinin bulunmadığına dikkat çeken Arakçi, Batı'nın barış söylemlerinin koca bir yalandan ibaret olduğunu kanıtladı.

Gazze'deki vahşete kör, İran'a gelince "İnsan Hakları" havarisi!

Sözde "insan hakları" maskesi altında her türlü zulme arka çıkan Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü yerden yere vuran İranlı Bakan, katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına sessiz kalanların, konu İran olunca "hak savunucusu" kesilmesini sert bir dille eleştirdi. Arakçi, Avrupa'nın bu hamlelerinin aslında kendi güç kaybını gizleme çabası olduğunu belirterek, "Bu apaçık bir ikiyüzlülüktür. Avrupa'nın bu gösterisi, ciddi bir gerileme içinde olan bir aktör olduğunu gizlemeyi amaçlıyor" dedi.

Kendi halklarını da yakacaklar

Avrupa'nın bu tutumunun sadece bölgeye değil, kendi halkına da ihanet olduğunu savunan Arakçi, olası bir savaşın enerji fiyatlarını uçuracağını ve bunun faturasını Avrupalıların ödeyeceğini hatırlattı. Batılı liderlerin kendi çıkarları uğruna halklarını ateşe attığını söyleyen Bakan, "Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.