Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lig etabını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lig etabını 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.
MUHTEMEL RAKİPLER: NOTTINGHAM FOREST VE VIKTORIA PLZEN
Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi, kura çekimi sonrası netleşecek.
Ancak mevcut sıralamaya göre temsilcimizin muhtemel rakipleri İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olacak.
TUR ATLARSA YENİ RAKİPLER BEKLİYOR
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile karşılaşacak.
HEDEF: SON 16 VE ÖTESİ
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Avrupa’da istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, play-off turunda avantajlı bir sonuç alarak son 16’ya yükselmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda topladığı 12 puanla Avrupa arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.