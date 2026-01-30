  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cezaevi aracı devrildi, 19 yaralı Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Spor Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lig etabını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lig etabını 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER: NOTTINGHAM FOREST VE VIKTORIA PLZEN

Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi, kura çekimi sonrası netleşecek.
Ancak mevcut sıralamaya göre temsilcimizin muhtemel rakipleri İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olacak.

TUR ATLARSA YENİ RAKİPLER BEKLİYOR

Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile karşılaşacak.

HEDEF: SON 16 VE ÖTESİ

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Avrupa’da istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, play-off turunda avantajlı bir sonuç alarak son 16’ya yükselmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, 8 maç sonunda topladığı 12 puanla Avrupa arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Mert Müldür, Fenerbahçe ile 100. maçına çıkacak
Mert Müldür, Fenerbahçe ile 100. maçına çıkacak

Spor

Mert Müldür, Fenerbahçe ile 100. maçına çıkacak

Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok
Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok

Spor

Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde
Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde

Spor

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir hamle yaparak İsrail ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23