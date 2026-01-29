Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Rus doktor Yanna Vlasova da Adıyaman'a gelerek yardıma koştu. Rus Yanna Vlasova Adıyaman'da kurtarma çalışmaları sırasında AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir'le tanıştı ve onunla birlikte yaralıların yardımına koştu. Sonrasında da Rusya'daki arkadaşlarını arayarak Adıyaman'a yardım gönderilmesini sağladı.

Türkiye'de evlenerek İstanbul'da yaşamaya başlayan Vlasova, hâlâ Nevzat Özdemir ile telefonla görüşüyor. Adıyaman'daki değişimi kendisine gönderilen fotoğraflarda gören Vlasova, "Adıyaman'da çok güzel dostluklar edindim. AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir, benim orada gözüm kulağım oldu. Enkazdan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yapıp ambulansa kadar eşlik ediyordum.

Ancak bu yaptıklarım az diye düşündüm. Rusya'daki tüm arkadaşlarımı arayarak Adıyaman'a çocuk bezi, hijyen malzemeleri, mama, gıda ve kıyafetler getirmelerini söyledim. Evlendim, İstanbul'da yaşıyorum. Ama Adıyaman hiç aklımdan çıkmıyor. Nevzat'ı arayıp son durum hakkında bilgiler alıyorum. Bana Türk devletinin yaptığı konutların fotoğrafını attı. Bu kadar kısa bir sürede adeta yeniden bir Adıyaman kurulmuş. Bu takdir edilmesi gereken bir başarı" diye konuştu.

İYİLİK KÖPRÜSÜ

Adıyaman'da yaşayan AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir ise asrın felaketinde 148 akrabasının hayatını kaybettiğini çok büyük acı yaşadığını söyledi. 28 kişiyi canlı olarak enkazdan kurtardığını söyleyen Mehmet Nevzat Özdemir, kurtarma çalışmaları sırasında yorgun düştüğü bir anda Rus Doktor Yanna Vlasova ile tanıştığını anlattı. Özdemir; "Biz ne kadar üzgünsek, o da o kadar üzgündü. Doktor olduğunu söyledi. Enkazdan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor, gece gündüz demeden ambulanslara taşıyordu.

Biz nasıl canla başla çalıştıysak, o da aynı fedakârlıkla mücadele etti. Rahatsızlanan kurtarma personelini verdiği ilaçlarla ayakta tuttu. Adıyaman'dan ayrılırken bizi unutmayacağını söyledi. Rusya'daki arkadaşlarını arayarak yardım toplamaya başladı ve bu yardımların dağıtımı için benden destek istedi" diye konuştu.