  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi sonucu çıktı Putin ve Şara'dan Fırat'ın doğusu için tarihi uzlaşı! Suriye'de yeni dönem başlıyor Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi Odasına çekilen evladınız kumar bataklığında olabilir! Aileleri perişan eden sanal tuzaklar kapatılmalı Zeydan Karalar’ın savunmasına inanan var mı? Belediye Başkanları ihale vermiyormuş Milletvekilini uyuşturucu ile uyutup… Fransız senatörden iğrenç ahlaksızlık Terör örgütü YPG'den kalleş tuzak! Halep'te mayın dehşeti can aldı Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıyaman'daki değişimine şahitlik ederek takdirlerini sundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Rus doktor Yanna Vlasova da Adıyaman'a gelerek yardıma koştu. Rus Yanna Vlasova Adıyaman'da kurtarma çalışmaları sırasında AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir'le tanıştı ve onunla birlikte yaralıların yardımına koştu. Sonrasında da Rusya'daki arkadaşlarını arayarak Adıyaman'a yardım gönderilmesini sağladı.

 

Türkiye'de evlenerek İstanbul'da yaşamaya başlayan Vlasova, hâlâ Nevzat Özdemir ile telefonla görüşüyor. Adıyaman'daki değişimi kendisine gönderilen fotoğraflarda gören Vlasova, "Adıyaman'da çok güzel dostluklar edindim. AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir, benim orada gözüm kulağım oldu. Enkazdan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yapıp ambulansa kadar eşlik ediyordum.

Ancak bu yaptıklarım az diye düşündüm. Rusya'daki tüm arkadaşlarımı arayarak Adıyaman'a çocuk bezi, hijyen malzemeleri, mama, gıda ve kıyafetler getirmelerini söyledim. Evlendim, İstanbul'da yaşıyorum. Ama Adıyaman hiç aklımdan çıkmıyor. Nevzat'ı arayıp son durum hakkında bilgiler alıyorum. Bana Türk devletinin yaptığı konutların fotoğrafını attı. Bu kadar kısa bir sürede adeta yeniden bir Adıyaman kurulmuş. Bu takdir edilmesi gereken bir başarı" diye konuştu.

 

İYİLİK KÖPRÜSÜ

Adıyaman'da yaşayan AFAD görevlisi Mehmet Nevzat Özdemir ise asrın felaketinde 148 akrabasının hayatını kaybettiğini çok büyük acı yaşadığını söyledi. 28 kişiyi canlı olarak enkazdan kurtardığını söyleyen Mehmet Nevzat Özdemir, kurtarma çalışmaları sırasında yorgun düştüğü bir anda Rus Doktor Yanna Vlasova ile tanıştığını anlattı. Özdemir; "Biz ne kadar üzgünsek, o da o kadar üzgündü. Doktor olduğunu söyledi. Enkazdan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor, gece gündüz demeden ambulanslara taşıyordu.

Biz nasıl canla başla çalıştıysak, o da aynı fedakârlıkla mücadele etti. Rahatsızlanan kurtarma personelini verdiği ilaçlarla ayakta tuttu. Adıyaman'dan ayrılırken bizi unutmayacağını söyledi. Rusya'daki arkadaşlarını arayarak yardım toplamaya başladı ve bu yardımların dağıtımı için benden destek istedi" diye konuştu.

 

 

 

Gaziantep'te deprem meydana geldi!
Gaziantep'te deprem meydana geldi!

Gündem

Gaziantep'te deprem meydana geldi!

Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!
Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Gündem

Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!
Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!

Gündem

Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23