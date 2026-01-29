Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi

Yıllarca AK Parti çatısı altında siyaset yapan ve bugünlerde CHP mahallelerine şirinlik gözükmek için çabalayan Bülent Arınç'ın skandalları bitmek bilmiyor.

Önce FETÖ'cülere şimdi PKK'lılara af istedi!

Daha önce FETÖ’cülere af isteyen Bülent Arınç, şimdi de “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği PKK’lı teröristlere af çağrısı yaptı.

Eski DEP Milletvekili Selim Sadak'ın ölümünü fırsat bilerek PKK’lı teröristlere af çağrısında bulunan Arınç şu rezil ifadeleri kullandı:

Selim Sadak’ın vefatı ve cenazesinin memleketi İdil’de toprağa verilmesini büyük bir üzüntüyle takip ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle suçlanan birçok insan yurtdışında ve birçoğu da yurtdışına çıkmak zorunda kalacak. Bu gibi siyasî suçlardan yargılanan isimler için yapılacak en doğru ve hayırlı iş, terörsüz Türkiye hedefine giderken af ve umut hakkı dahil olmak üzere AİHM kararlarının uygulanması gibi bütün seçeneklerin değerlendirilmesi doğru olacaktır. Özellikle siyasî suçların affı toplumsal barışa giden yolu açmak adına önemli bir adım olacaktır.

Şunu açıklıkla söyleyelim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Sayın Bahçeli’nin işbirliği ile açılan yolda Suriye'deki gelişmeleri fevkalade olumlu bulmakla birlikte, Kürtlerin duyarlılıklarını dikkate almadan, aşağılayıcı ve düşmanca bir dil kullanılmasını doğru bulmuyorum. Kürtler, ister Anadolu’da olsun ister bütün komşu coğrafyalarda olsun her zaman haksızlığa ve gadre uğramış, aldatılmış bir toplumdur. Onları anlamak için bugün yapılacak en doğru iş, empati yapmaktır. Ancak empati yaptığımız, kendimizi onların yerine koyduğumuz takdirde annelerin çocukların saçlarını örmesinin terör örgütü propagandası sayılması saçmalığından uzaklaşabilir ve yine empati yaptığımız takdirde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen kararın yanlışlığını anlayabiliriz. 50 yıllık karanlık bir dönemi, bir fecaat dönemini kapatırken bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.