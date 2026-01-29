  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik" Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi İtalya'dan sonra bir açıklama da AB'den! Devrim Muhafızları'na kafayı taktılar CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulunmuştu! İşte son mesajı Radardan kaybolmuştu: Kolombiya’da uçak faciası ATM’de yeni dönem başladı: Günlük para çekme ve yatırma limitleri değişti Bakan Memişoğlu Geleceği koruma mücadelesi veriyoruz
Gündem Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!
Gündem

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

ABD Başkanı TRUMP'ın "maksimum baskı" talimatına boyun eğen AB, İran DEVRİM MUHAFIZLARI'nı terör örgütü ilan etti. Haçlı dünyası bir kez daha Siyonizm’in dümen suyuna girerken, KAJAS KALLAS'tan skandal açıklamalar geldi.

Dünya siyasetinde TRUMP rüzgarı eserken, Avrupa başkentlerinden Washington'a "sadakat" mesajları yağmaya devam ediyor. ABD’nin uzun süredir baskı yaptığı İran DEVRİM MUHAFIZLARI’nın terör listesine alınması konusu, AB dışişleri bakanları toplantısında resmiyet kazandı. Yıllardır "diplomatik kanallar kapanır" diyerek ayak direyen Fransa ve İspanya’nın da TRUMP’ın kararlı duruşu karşısında geri adım atmasıyla, batı bloku İran'a karşı topyekun bir cephe açmış oldu.

 

Haçlı ittifakından kirli ittifak: "Terörist muamelesi görecekler"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi KAJA KALLAS, Brüksel’deki toplantı öncesi yaptığı açıklamada, alınan kararın İran rejimini çöküşe götüreceğini iddia etti. KALLAS, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler. DEVRİM MUHAFIZLARI'nı terör listesine almak, onları EL KAİDE, HAMAS ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

 

TRUMP istedi, AB uyguladı

Kararın zamanlaması ise manidar bulundu. TRUMP’ın göreve gelmesiyle birlikte İran’a yönelik sertleşen ABD politikalarına eklemlenen Avrupa, bu adımla bağımsız siyaset üretemediğini bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, AB'nin bu kararının bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyacağını ve orta doğu'yu yeni bir kaosun içine sürükleyeceğini belirtiyor.

 

Siyonizmin uşaklığına soyundular

İran’daki protestoları bahane ederek bir devletin resmi ordusunu terör listesine alan AB, daha önce benzer zulümleri yapan israil ve batılı müttefikleri söz konusu olduğunda ise üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bu çifte standartlı karar, Müslüman coğrafyasında "batı'nın gerçek yüzü" olarak nitelendirildi.

 

ABD–İran gerilimi satranca dönüştü
ABD–İran gerilimi satranca dönüştü

Dünya

ABD–İran gerilimi satranca dönüştü

Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır
Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır

Okur Postası

Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır

MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı
MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Gündem

MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dünya

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23