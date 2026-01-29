Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Dünya siyasetinde TRUMP rüzgarı eserken, Avrupa başkentlerinden Washington'a "sadakat" mesajları yağmaya devam ediyor. ABD’nin uzun süredir baskı yaptığı İran DEVRİM MUHAFIZLARI’nın terör listesine alınması konusu, AB dışişleri bakanları toplantısında resmiyet kazandı. Yıllardır "diplomatik kanallar kapanır" diyerek ayak direyen Fransa ve İspanya’nın da TRUMP’ın kararlı duruşu karşısında geri adım atmasıyla, batı bloku İran'a karşı topyekun bir cephe açmış oldu.

Haçlı ittifakından kirli ittifak: "Terörist muamelesi görecekler"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi KAJA KALLAS, Brüksel’deki toplantı öncesi yaptığı açıklamada, alınan kararın İran rejimini çöküşe götüreceğini iddia etti. KALLAS, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler. DEVRİM MUHAFIZLARI'nı terör listesine almak, onları EL KAİDE, HAMAS ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

TRUMP istedi, AB uyguladı

Kararın zamanlaması ise manidar bulundu. TRUMP’ın göreve gelmesiyle birlikte İran’a yönelik sertleşen ABD politikalarına eklemlenen Avrupa, bu adımla bağımsız siyaset üretemediğini bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, AB'nin bu kararının bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyacağını ve orta doğu'yu yeni bir kaosun içine sürükleyeceğini belirtiyor.

Siyonizmin uşaklığına soyundular

İran’daki protestoları bahane ederek bir devletin resmi ordusunu terör listesine alan AB, daha önce benzer zulümleri yapan israil ve batılı müttefikleri söz konusu olduğunda ise üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bu çifte standartlı karar, Müslüman coğrafyasında "batı'nın gerçek yüzü" olarak nitelendirildi.