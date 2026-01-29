Belediyeleri terör yuvasına çevirdiler: DEM’li belediyeler SDG şubesi gibi çalışıyor!

Çalışanlara "Bağış" adı altında haraç baskısı!

Suriye ordusunun operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve nefesi kesilen PKK, çareyi siyasi uzantısı DEM'i harekete geçirmekte buldu. Belediye yöneticileri ve terör sevici DİSK/Genel İş Sendikası temsilcileri el ele vererek, ekmeğinin peşindeki belediye çalışanlarına haraç baskısı kurmaya başladı. "Bağış" adı altında zorla para toplayan şer odakları, vermeyenleri ise açıkça tehdit ederek yasa dışı eylemlerin fitilini ateşliyor.

WhatsApp grupları terör inine döndü

Diyarbakır Büyükşehir, Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinde yaşanan rezaletler ise bardağı taşırdı. Belediye personeli, mesai saatlerinde milletin parasıyla maaş alırken, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden utanmadan PKK propagandası yapıyor. Devletin imkanlarıyla terörün borazanlığını yapan bu odaklar, halkı sokağa çağırarak provokasyon peşinde koşuyor.

Kirli ittifak sahnede: CHP’li Çankaya’da PKK sloganları!

İhanet sarmalı sadece Doğu ile de sınırlı değil. "Kent uzlaşısı" adı altında kurulan kirli ittifakın meyveleri başkentte de zehir saçıyor. CHP'li Çankaya Belediyesi dahil olmak üzere, birçok belediye binasına PKK'nın paçavralarını andıran "Jin Jiyan Azadi" (Kadın Yaşam Özgürlük) sloganlı afişler asıldı. Yerel yönetimleri bölücülüğün kalesi haline getirmeye çalışan bu zihniyet, milletin değerlerine savaş açmaya devam ediyor.