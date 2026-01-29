CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!

Yerel seçimlerin ardından maskesi iyice düşen CHP belediyeciliği, terör sevici yüzünü bir kez daha Başkent’in göbeğinde sergiledi. Ankara’nın en merkezi noktalarından birinde bulunan CHP yönetimindeki Çankaya Belediyesi binasına, eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah ÖCALAN ve bölücü yapılarla özdeşleşen "Jin Jiyan Azadi" yazılı pankartın asılması, bardağı taşıran son damla oldu.

Terör lügatıyla belediyecilik!

Vatandaşların vergileriyle ayakta duran belediye binasının dış cephesine asılan ve bölücü örgütün propagandasını andıran o paçavra, yoldan geçen Ankaralıların sert tepkisiyle karşılaştı. Milli ve manevi değerlere savaş açan zihniyetin, terör jargonunu kamu binasına taşıması "CHP'nin DEM'lendiği ittifakın diyeti mi ödeniyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Yönetimden "derin" sessizlik

Fotoğraflarla tescillenen ve sosyal medyada infiale yol açan rezalete karşı Çankaya Belediyesi yönetiminden ise henüz bir ses çıkmadı. Pankartın belediye bilgisi dışında asıldığına dair hiçbir resmi açıklama yapılmazken, binanın en görünür yerindeki bu bölücü ibarenin saatlerce indirilmemesi, skandalın "planlı bir eylem" olduğu şüphelerini güçlendirdi.

Vatandaş isyan etti: Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi!

Pankartı gören sağduyulu vatandaşlar, "Burası bir terör kampı değil, devletin bir kurumudur. CHP yönetimi kimin safında olduğunu artık gizlemiyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin ve savcıların, kamu binasını terör örgütü lügatına alet eden sorumlular hakkında harekete geçmesi bekleniyor.