  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de Kadayıf Kutulu Rüşvet Rezaleti: Kirli Çark Adliyede Patladı! Cezaevi aracı devrildi, 19 yaralı Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu
Spor PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru
Spor

PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den 7 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası verdi. En yüksek ceza 2 milyon 700 bin lirayla Çaykur Rizespor’a kesildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'a Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta "zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden", "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" ve "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 1 milyon 200 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul tarafından Çaykur Rizespor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar"dan dolayı 2 milyon 700 bin, Fenerbahçe'ye "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle 1 milyon 220 bin, "çirkin ve kötü tezahürat"tan dolayı Beşiktaş'a 760 bin, Göztepe'ye 500 bin lira para cezası verildi.

PFDK, TÜMOSAN Konyaspor'a "taraftarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 220 bin, Gaziantep FK'ye de "takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle 54 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut'a 40 bin, Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulanırken, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Rizesporlu oyuncu Giannis Papanikolaou ise 2 maç men cezası aldı.

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler'e 802 bin 500, SMS Grup Sarıyer 370 bin, Sakaryaspor 305 bin, Özbelsan Sivasspor 220 bin ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye çeşitli sebeplerden dolayı 110 bin lira para cezası uygulandı.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin 1 maç men, Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF'den 103 menajere ceza
TFF'den 103 menajere ceza

Spor

TFF'den 103 menajere ceza

TFF'den İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı
TFF'den İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı

Spor

TFF'den İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı

TFF düğmeye bastı: Trendyol 1. Lig’de 23. hafta hakem kadrosu belli oldu
TFF düğmeye bastı: Trendyol 1. Lig’de 23. hafta hakem kadrosu belli oldu

Spor

TFF düğmeye bastı: Trendyol 1. Lig’de 23. hafta hakem kadrosu belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda kendisine sorulan "İmam Hatip" sorusuna samimi ve net yanıt..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23