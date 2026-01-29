Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

Hutbe boyunca yüzündeki karalarla cemaate seslenen ve sesi hıçkırıklarla boğulan Süleymani, kutsallarımıza uzanan ellere engel olamamanın verdiği o ağır manevi ezikliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu Kara Leke Kalbimizden Silinmeyecek!"

"Allah’ım, yüzüme sürdüğüm bu küller hakkına, biz mahcubuz! Rabbim, Kuran’ın karşısında yüzümüz kara... Biz senin evini, senin kelamını bu hain cüretten koruyamadık." Süleymani, yüzündeki o siyah lekenin sadece bir kül değil, mukaddesata sahip çıkamayan her müminin hissetmesi gereken bir utanç nişanesi olduğunu vurguladı.

Mazlumiyetin ve Mahcubiyetin Feryadı

İslam dünyasının suskunluğunu yüzündeki o siyah izlerle tokatlayan Süleymani, Batı destekli vandalların camileri yakmasına tepki gösterirken, asıl acının bu saldırılara karşı duramamak olduğunu belirtti. ABD ve şer odaklarının ekonomik ambargolarla halkı açlığa mahkum edip, ardından sokağa dökerek mukaddes değerleri çiğnettiğini ifade eden Süleymani, İİC (İran İslam Cumhuriyeti)'nin bugün her zamankinden daha "mazlum" olduğunu hatırlattı.

"Siz Ölün ki Biz Şah Olalım Diyorlar!"

Yurt dışındaki "şahlık" artığı hainlerin halkın kanı üzerinden hesap yaptığını söyleyen Süleymani, "O şerefsizler, bu halkın parasıyla sefa sürerken, evlatlarımızı ölüme çağırıyorlar. Kuran’ı yakan ellerin, camiye saldıran ayakların arkasında kimlerin olduğu bellidir!" diyerek fitne merkezlerini işaret etti.

Süleymani'nin yüzündeki karalarla verdiği bu ders niteliğindeki hutbe, İslam coğrafyasında "mukaddesata sahip çıkma" çağrısının sembolü haline geldi.