  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fondaşlar haberi yazarken o eşiyle yurt ziyaretindeydi! ‘Rektör eşini darp etti’ iftirası TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesajlar! Biz 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz! Türkiye diplomasisi İsrail'in korkulu rüyası Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi Saadet Partisi ittifak arayışında Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi' MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti
Gündem Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı. Yüzüne sürdüğü simsiyah küllerle minbere çıkan Süleymani, yakılan camiler ve tahrip edilen Mushaflar için yaşadığı derin kederi, "Yüzümüzün karasını tüm dünya görsün" diyerek haykırdı.

Hutbe boyunca yüzündeki karalarla cemaate seslenen ve sesi hıçkırıklarla boğulan Süleymani, kutsallarımıza uzanan ellere engel olamamanın verdiği o ağır manevi ezikliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu Kara Leke Kalbimizden Silinmeyecek!"

"Allah’ım, yüzüme sürdüğüm bu küller hakkına, biz mahcubuz! Rabbim, Kuran’ın karşısında yüzümüz kara... Biz senin evini, senin kelamını bu hain cüretten koruyamadık." Süleymani, yüzündeki o siyah lekenin sadece bir kül değil, mukaddesata sahip çıkamayan her müminin hissetmesi gereken bir utanç nişanesi olduğunu vurguladı.

Mazlumiyetin ve Mahcubiyetin Feryadı

İslam dünyasının suskunluğunu yüzündeki o siyah izlerle tokatlayan Süleymani, Batı destekli vandalların camileri yakmasına tepki gösterirken, asıl acının bu saldırılara karşı duramamak olduğunu belirtti. ABD ve şer odaklarının ekonomik ambargolarla halkı açlığa mahkum edip, ardından sokağa dökerek mukaddes değerleri çiğnettiğini ifade eden Süleymani, İİC (İran İslam Cumhuriyeti)'nin bugün her zamankinden daha "mazlum" olduğunu hatırlattı.

"Siz Ölün ki Biz Şah Olalım Diyorlar!"

Yurt dışındaki "şahlık" artığı hainlerin halkın kanı üzerinden hesap yaptığını söyleyen Süleymani, "O şerefsizler, bu halkın parasıyla sefa sürerken, evlatlarımızı ölüme çağırıyorlar. Kuran’ı yakan ellerin, camiye saldıran ayakların arkasında kimlerin olduğu bellidir!" diyerek fitne merkezlerini işaret etti.

Süleymani'nin yüzündeki karalarla verdiği bu ders niteliğindeki hutbe, İslam coğrafyasında "mukaddesata sahip çıkma" çağrısının sembolü haline geldi.

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

Trump’ın mesajına cevap geldi! İran: Karşılık vermeye hazırız
Trump’ın mesajına cevap geldi! İran: Karşılık vermeye hazırız

Dünya

Trump’ın mesajına cevap geldi! İran: Karşılık vermeye hazırız

Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır
Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır

Okur Postası

Bölgesel ve küresel dengeler çıkmazındaki Türkiye’yi ABD, Rusya, Suriye, İran çapraz ateşi nereye taşır

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dünya

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

tr'deki taşeronlarından biri yıldırım demirören!

Hakk

Türkiye'de de yüzlerine kara sürmesi gereken hem halktan,makam sahibi, iş adamı,dini hoca geçinen,akademisyen, parti yöneticileri,asker,polis,memur amir çok ama çok var ama asalet haya utanma olmadığı için mümkün değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23