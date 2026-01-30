Küresel piyasalar nefesini tuttu! Trump yeni Fed başkanını bugün açıklıyor
ABD Başkanı Donald Trump, dünya ekonomisinin rotasını belirleyen en kritik kurumlardan biri olan Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün ilan edeceğini duyurdu. Görev süresi dolan mevcut başkanın yerine geçecek ismi belirlemek için bir süredir Beyaz Saray’da yoğun bir mülakat trafiği yürüten Trump, yeni başkanın "düşük faiz ve güçlü büyüme" vizyonuna tam uyum sağlamasını bekliyor. Aday listesinde yatırım dünyasının yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra sürpriz adayların da olduğu konuşulurken, Trump'ın bu tercihi dolar endeksi, altın fiyatları ve küresel borsalarda yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fed'in bağımsızlığı ile yürütmenin ekonomi politikaları arasındaki dengenin nasıl şekilleneceği, Trump’ın bugünkü açıklamasıyla netlik kazanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.
Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.
Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.
Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.
Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.