Küresel piyasalar nefesini tuttu! Trump yeni Fed başkanını bugün açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ekonomisinin rotasını belirleyen en kritik kurumlardan biri olan Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün ilan edeceğini duyurdu. Görev süresi dolan mevcut başkanın yerine geçecek ismi belirlemek için bir süredir Beyaz Saray’da yoğun bir mülakat trafiği yürüten Trump, yeni başkanın "düşük faiz ve güçlü büyüme" vizyonuna tam uyum sağlamasını bekliyor. Aday listesinde yatırım dünyasının yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra sürpriz adayların da olduğu konuşulurken, Trump'ın bu tercihi dolar endeksi, altın fiyatları ve küresel borsalarda yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fed'in bağımsızlığı ile yürütmenin ekonomi politikaları arasındaki dengenin nasıl şekilleneceği, Trump’ın bugünkü açıklamasıyla netlik kazanacak.