Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için ders zili çalmadan hemen önce dikkat çeken bir talimat yayınladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen resmi yazı uyarınca, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan dönemin ilk haftası tamamen milli değerlerin pekiştirilmesine ayrılacak. Hem devlet okullarını hem de özel eğitim kurumlarını kapsayan bu uygulama ile eğitim yılının ikinci yarısının yüksek bir milli şuurla start alması hedefleniyor.

İSTİKLAL BAYRAKLA, İSTİKBAL MAARİFLE

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” mottosuyla hareket edilen 2–6 Şubat haftası boyunca, okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak. Sınıflarda yapılacak ilk derslerde bayrağın tarihsel önemi, milli ve manevi değeri üzerine özel sunumlar gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu hamleyle bağımsızlığın sembolü olan bayrak ile geleceğin mimarı olan eğitimi aynı paydada buluşturmayı amaçlıyor.

YARIŞMALAR VE SERGİLER DÜZENLENECEK

Etkinlikler sadece teorik derslerle sınırlı kalmayacak. Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla okul genelinde bayrak temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları organize edilecek. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı afişler ve sanatsal çalışmalar okul koridorlarında sergilenecek. Bu sanatsal ve kültürel faaliyetlerle çocukların milli ve manevi değerlerle bütünleşmiş, kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması planlanıyor.