  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde
Eğitim Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!
Eğitim

Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okullarda ders zili 'Bayrak Sevgisi' ile çalacak: 81 ilde milli şuur seferberliği!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine anlamlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2 Şubat’ta başlayacak yeni dönemin ilk haftasında, tüm okullarda bayrak sevgisi ve milli aidiyet bilincini pekiştirecek özel etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için ders zili çalmadan hemen önce dikkat çeken bir talimat yayınladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen resmi yazı uyarınca, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan dönemin ilk haftası tamamen milli değerlerin pekiştirilmesine ayrılacak. Hem devlet okullarını hem de özel eğitim kurumlarını kapsayan bu uygulama ile eğitim yılının ikinci yarısının yüksek bir milli şuurla start alması hedefleniyor.

İSTİKLAL BAYRAKLA, İSTİKBAL MAARİFLE

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” mottosuyla hareket edilen 2–6 Şubat haftası boyunca, okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak. Sınıflarda yapılacak ilk derslerde bayrağın tarihsel önemi, milli ve manevi değeri üzerine özel sunumlar gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu hamleyle bağımsızlığın sembolü olan bayrak ile geleceğin mimarı olan eğitimi aynı paydada buluşturmayı amaçlıyor.

YARIŞMALAR VE SERGİLER DÜZENLENECEK

Etkinlikler sadece teorik derslerle sınırlı kalmayacak. Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla okul genelinde bayrak temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları organize edilecek. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı afişler ve sanatsal çalışmalar okul koridorlarında sergilenecek. Bu sanatsal ve kültürel faaliyetlerle çocukların milli ve manevi değerlerle bütünleşmiş, kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması planlanıyor.

 

Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?" "Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok"
Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok”

Gündem

Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok”

Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

Eğitim

Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"
Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"

Eğitim

Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"

Küçük çocuğun duygulandıran bayrak sevgisi
Küçük çocuğun duygulandıran bayrak sevgisi

Yerel

Küçük çocuğun duygulandıran bayrak sevgisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23