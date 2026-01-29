Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle!
Savunma sanayiinde yakalanan büyük ivme, yerli ve milli mühendislik harikalarıyla taçlanmaya devam ediyor. Türkiye’nin gururu ROKETSAN, dışa bağımlılığa darbe vuran projelerine bir yenisini daha ekledi. Optimizasyon çalışmalarında vites artıran ROKETSAN mühendisleri, ÇAKIR seyir füzesinin menzilini artırarak dosta güven, düşmana korku saldı.
Menzil arttı, hedefler artık daha yakın!
ROKETSAN tarafından yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, ÇAKIR seyir füzesinin azami menzilinde tam 50 km’lik dev bir artış sağlandı. Bu kritik güncellemeyle birlikte ÇAKIR;
- Havadan atıldığında tam 200 km menzile ulaşarak hava hakimiyetimizi perçinledi,
- Satıhtan atıldığında ise 150 km mesafedeki hedefleri imha edebilir hale geldi.
Düşmanın korkulu rüyası oldu
Gelişmiş navigasyon sistemleri sayesinde her türlü hava şartında görev yapabilen ÇAKIR, sadece menziliyle değil, yüksek vuruş hassasiyetiyle de parmak ısırtıyor. Düşman savunma sistemlerini aşmak üzere tasarlanan füze; SİHA'lar, muharip uçaklar ve deniz platformlarından ateşlenebilme özelliğiyle her türlü harekat sahasında Türkiye’nin elini güçlendiriyor.
Siyonistleri ve Batı'yı titreten teknoloji
Karşı tedbirlere dayanıklı yapısı ve yeniden saldırı yeteneğiyle dikkat çeken yerli füze, hedef güncelleme kabiliyeti sayesinde adeta "akıllı bir avcı" gibi hareket ediyor. ABD ve AB'nin ambargo tehditlerine rağmen, Türk mühendislerinin azmiyle geliştirilen bu teknoloji, bölgemizde Türkiye'den habersiz kuş uçurtulmayacağının en net mesajı oldu.