2 gündür kayıptı: Gölet kenarında ölü bulundu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Murat Arslan’ın cansız bedeni, gölet kenarındaki çalılık alanda bulundu.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Arslan’dan acı haber geldi. Murat Arslan’ın yakınları, 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi.
Taşkısığı Mahallesi’nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Murat Arslan olduğu belirlendi. Arslan’ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.