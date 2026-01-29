FCSB - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma FCSB 0 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
FCSB 0 - 1 Fenerbahçe
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
39' Savunma arkasına sarkan Olaru ceza sahası içine sağ çaprazdan girip topu soluna çekti ve sert vurdu. Ederson bu sert şutu kurtarmayı başardı.
34' Olaru sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
31' Şık verkaçlarla ceza sahasına giren Olaru sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Olaru'nun şutunda top kaleci Ederson'dan döndü.
28' Sarı Kart - İsmail Yüksek
24' Fred sol çaprazdan kaleyi düşündü. Fred'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
19' GOL! Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti. Kerem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında İsmail'in vuruşunda top ağlara gitti.
17' Nene sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savundan dönen top sağ taraftaki Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa arka direkte En-Nesyri vuruşunu yaptı ve ağlara gönderdi. Ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
15' Semedo sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
7' Oosterwolde sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
4' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe
İLK 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.