Gündem CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" çıkışı, kendi mahallesinde bile alay konusu oldu. Fonlu medyanın kalemşoru İsmail Saymaz, Özel’in bu ciddiyetsiz teklifine canlı yayında ateş püskürerek, CHP liderini adeta yerin dibine soktu.

"Bulduk kitleyi konuşuyoruz dememeli"

CHP’li belediyelerdeki liyakatsizlik ve yolsuzluklar ayyuka çıkmışken, gündemi değiştirmek için "seçim" masalına sarılan Özgür Özel'e en sert tokat İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Özel'in halkın aklıyla alay eden teklifini "gerçek dışı" ve "mantıksız" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bulduk kitleyi konuşuyoruz dememeli. Bu teklif bana gayriciddi geliyor. 14 Mayıs'ta seçim yapılmış, yerel seçim yapılmış, aradan geçmiş bu kadar zaman... Şimdi kalkıp 'İstanbul seçimini yenileyelim' demek siyaseten bir karşılığı olmayan, havanda su dövmekten başka bir şey değildir."

Kendi mahallesinde bile "Gayriciddi" ilan edildi

İsmail Saymaz'ın bile "mantıksız" diyerek reddettiği bu çıkış, CHP içindeki kaosun ve vizyonsuzluğun tescili oldu. Millet hizmet beklerken, koltuk kavgaları ve boş vaatlerle vakit öldüren Özgür Özel'in, kendi yandaş gazetecileri tarafından bile ciddiye alınmaması "ana muhalefet iflas etti" yorumlarını beraberinde getirdi.

"Siyaset değil, şov peşindeler"

CHP tabanında da rahatsızlık uyandıran bu hamle, "halkın gerçek sorunlarından kopuk bir halkla ilişkiler çalışması" olarak değerlendiriliyor. İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sert çıkışı, CHP yönetiminin nasıl bir akıl tutulması yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

1
Yorumlar

Yorumlar

Hüsnü Aslanoğlu

Sn. Özel, En doğru çözüm Atatürk'ün gelip CHP'yi kurtarmasıdır. Atatürk gelecek hem CHP'yi hem de Silivrideki tutsakları kurtaracak. Ekremi Cumhurbaşkanı yapacak. Sarayı ODTÜ'ye sosyal tesis yapacak. Ekreme ODTÜ'den yeni bir diploma ayarlayacak. Yanında İsmet Paşayı da getirecek. Çankaya'da rakı sofrası yeniden kurulacak. Zat'ı âliniz, Ekrem ve İsmet Paşa ile sabahlara kadar kadeh tokuşturacak. Asla ümidinizi yitirmeyin değerli genel başkanım.

hüsnü diye yazan yorumcu

sende yunalılar ingilizler ve fransızlar oturacaksın değilmi ne olur ne olmaz dikat et sizi kurtaracak kimse olmaz ayrıca oğlu soy isimleri kime verilmiş bilmeyen cahil Türklerden değiliz unutma soy bapına gir bak atıp tutma ::))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
