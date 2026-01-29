CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

"Bulduk kitleyi konuşuyoruz dememeli"

CHP’li belediyelerdeki liyakatsizlik ve yolsuzluklar ayyuka çıkmışken, gündemi değiştirmek için "seçim" masalına sarılan Özgür Özel'e en sert tokat İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Özel'in halkın aklıyla alay eden teklifini "gerçek dışı" ve "mantıksız" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bulduk kitleyi konuşuyoruz dememeli. Bu teklif bana gayriciddi geliyor. 14 Mayıs'ta seçim yapılmış, yerel seçim yapılmış, aradan geçmiş bu kadar zaman... Şimdi kalkıp 'İstanbul seçimini yenileyelim' demek siyaseten bir karşılığı olmayan, havanda su dövmekten başka bir şey değildir."

Kendi mahallesinde bile "Gayriciddi" ilan edildi

İsmail Saymaz'ın bile "mantıksız" diyerek reddettiği bu çıkış, CHP içindeki kaosun ve vizyonsuzluğun tescili oldu. Millet hizmet beklerken, koltuk kavgaları ve boş vaatlerle vakit öldüren Özgür Özel'in, kendi yandaş gazetecileri tarafından bile ciddiye alınmaması "ana muhalefet iflas etti" yorumlarını beraberinde getirdi.

"Siyaset değil, şov peşindeler"

CHP tabanında da rahatsızlık uyandıran bu hamle, "halkın gerçek sorunlarından kopuk bir halkla ilişkiler çalışması" olarak değerlendiriliyor. İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sert çıkışı, CHP yönetiminin nasıl bir akıl tutulması yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.