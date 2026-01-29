ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

Siyasi ikbali için her gün ayrı bir maske takan CHP Genel Başkanı ÖZGÜR ÖZEL, bu kez de eski yol arkadaşı Özlem ÇERÇİOĞLU’na yönelik iftiralarıyla yargı kıskacına girdi. Geçtiğimiz aylarda CHP’deki vizyonsuzluktan kurtularak hizmetin adresi AK PARTİ’ye geçen AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL’in şahsını hedef alan mesnetsiz iddiaları üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

"İftiralar karşılıksız kalmayacak"

Sosyal medya hesabından zehir zembelek bir açıklama yapan ÇERÇİOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL’in açıklamalarının hiçbir somut dayanağı olmadığını vurguladı. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ilan eden ÇERÇİOĞLU, şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜR ÖZEL tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan açıklamalar hakkında yargıya başvurulmuştur. Bu beyanlar kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan sorumsuz bir girişimdir. Şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir."

CHP'de "istifa" hazımsızlığı sürüyor

AYDIN’da yıllardır halkın takdirini kazanan ÇERÇİOĞLU’nun AK PARTİ’ye geçişini bir türlü sindiremeyen CHP yönetiminin, kirli siyaset yöntemlerine sarılması dikkatlerden kaçmadı. Demokratik siyaset anlayışından uzaklaşan ÖZGÜR ÖZEL ve ekibinin, hizmet üretemedikleri noktada "itibar suikastı" silahına sarılması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Yargı önünde hesap verecek

Hukuk devleti ilkelerini hiçe sayarak karalama kampanyası yürüten CHP liderinin, yargı önünde nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu. ÇERÇİOĞLU, iftira ve karalama amacı taşıyan her türlü girişimin hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek, "Yargı mercilerinin takdirine sunduk" mesajıyla kararlılığını ortaya koydu.