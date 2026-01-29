  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik" Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi İtalya'dan sonra bir açıklama da AB'den! Devrim Muhafızları'na kafayı taktılar CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulunmuştu! İşte son mesajı
Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi

İki dönemdir CHP'nin idaresinde olan İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi.

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde, yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi.

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

 

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

Aynı yolda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

TEM'de zincirleme kaza!
TEM'de zincirleme kaza!

Gündem

TEM'de zincirleme kaza!

Borsa İstanbul günü rekorla kapadı
Borsa İstanbul günü rekorla kapadı

Ekonomi

Borsa İstanbul günü rekorla kapadı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi
Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

Gündem

Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Yerel

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23