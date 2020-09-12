30 milyon dolarlık “yerlileşme”

Şirketin Gebze’deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın ülke ekonomisine katkısı, üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra tesisleri gezdi.

Varank, şirketin bu sene 120 milyon dolar ihracat yapmayı planladığını aktararak, “Bu firmaya tedarikçi olan Türk şirketleri dünyadaki diğer Procter&Gamble fabrikalarına 170 milyon dolar ihracat yapıyor. Burada bir değer zincirinden bahsediyoruz. Firmanın önümüzdeki döneme ilişkin yeni yatırım planları var, Türkiye’deki planlarını görüştük” ifadelerini kullandı.

Firmanın 2023’e kadar yeni bir yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çeken Varank, “30 milyon dolarlık ürünü, yani şu anda ithal ettiği ürünü yerli tedarikçilerden almak üzere bir plan yapmışlar. 2023’e kadar o plan uygulamaya geçerse cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olacaklar” dedi. Şirketin Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Yaklaşık 450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet alımı yaparak ekonomiye katkı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.