30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı



ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde süren oyunlarda İbrahim Çolak, cimnastikte Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı. Ermenistanlı Artur Avestisyan'ın 14.900 puanla birincilik elde ettiği yarışta, milli sporcu İbrahim Çolak ile Avusturyalı Vinzenz Johann Hoeck 14.800 puan alarak ikinciliği paylaştı.

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