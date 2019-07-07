30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Judoda kadınlar açık sıklette üçüncü olan Sebile Akbulut, ikinci bronz madalyasını kazandı

ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, kadınlar açık sıklette bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde süren oyunlarda Sebile Akbulut, ikinci bronz madalyasını elde etti. Kadınlarda +70 kiloda üçüncü olan milli judocu, açık sıklette de Karadağlı Jovana Pekovic ile yaptığı bronz madalya müsabakasını ipponla kazandı.

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