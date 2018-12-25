30 dakika yürümenin faydaları nelerdir?

“Günümüzdeki tüm korkutucu hastalıkların hareketsizlikten ve mutsuzluktan kaynaklandığını unutmayın ve sağlığınıza doğru yürüyün. Yürümek, spor yapmak sizi hem hareketlendirir hem de mutlu eder” diyen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, “neden yürümeliyim?” diye soranlar için günde 30 dakika yürümenin harika sonucunu şöyle sıraladı.

RUH HALİNİZİ OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRİR

Mevsim değişiklikleri ve özellikle de sonbahar aylarında depresyona daha çok meyilliyizdir. Yürüyüş, çikolatadan daha fazla mutluluk hormonu salgılamanızı sağlar. Üstelik kalorisiz.

KIYAFETLERİNİZ BOL GELİR

Evden işe, işten eve günde en az 30 dakika yürürseniz (düzenli beslenme ile birlikte) yağ oranınızda ayda %2 oranında azalma olur.

KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNURSUNUZ

Yürüyüş yaparak kan basıncını 11 puan düşürür ve felç geçirme riskini de %20-40 arasında azaltabilirsiniz. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş ile kalp hastalığı riskini %30 azaltabilirsiniz.

HARİKA BACAKLARINIZ OLUR

Düzenli yürüyüş varis riskini azaltır. Bağ dokunuzu sıkılaştırır, bacak kaslarınızın çalışmasıyla kan dolaşımını düzenler. Genetik olarak varise yatkınlığınız varsa, hiç düşünmeden “yürüyün”.

DÜZENLİ BİR BAĞIRSAK AKTİVİTESİNE SAHİP OLURSUNUZ

Düzenli yürüyüş bağırsağın ritmik hareketliliğini korur. Sabahları bağırsakları çalıştırmak için kahveye “1 numara” diyorsanız, bir de yürüyüşü deneyin. Kahve gibi yürüyüşün de bağımlısı olacaksınız, üstelik doğa var oldukça yapabilirsiniz ve hiçbir yan etkisi yok.

DÜZENLİ BİR YAŞANTINIZ OLUR

Sürekli yürüyüş yapmak yaşamınızı düzene koyar. Alışkanlıklarınızı pekiştirir.