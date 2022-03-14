3 yaşındaki kızını karnına vurup öldüren anneden şok sözler

Tekirdağ’da, 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumrukla vurup ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan Meryem Doğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan (27), 2020’nin Mart ayında ilk eşi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'in (3) karnına yumruk vurdu.

Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikayetleri gösteren Şükran Nur, baygınlık geçirince annesi ve ikinci eşi M.A.D. ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şükran Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi. Meryem Doğan ile M.A.D., rapor üzerine gözaltına alındı.

“Yaramazlık yaptığı için 2-3 kez karnına vurdum”

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A.D. ise serbest bırakıldı. Meryem Doğan, ilk ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2-3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, “Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm.” dedi.

Meryem Doğan hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında savunmasını yapan Meryem Doğan, kızını öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, bunu yapmak istese daha önce yapacağını anlattı.

Okuma yazması olmadığını ve cezaevinden bir arkadaşına yazdırdığı savunmasını mahkemeye gönderdiğini söyleyen Doğan, dilekçedeki ifadelerine katıldığını anlattı.

Kızının velayetinin babası Yakup İpek'te olduğunu söyleyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Boşanmadan önce çocuklarımı yanıma almıştım. Benden boşanması için velayetini babasına bırakmıştım, fiili olarak geçici olarak babasına vermiştim. Ben Yakup ile boşanmadan önce yurttan çocuğumu yanıma almıştım. Bu çocuğu eşim dövmedi, öyle olsa emin olun söylerdim. Ben de dövmedim, bir hafta önce merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı, ölmeden bir hafta önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmüştüm. Şu an tam tarihini hatırlamıyorum ancak ölmeden bir hafta önce götürmüştüm. Öldüğü gün çocuğumu gözetim altına almıştım. Hiç uyumadım, başında bekledim, böyle olacağını bilmiyordum.

Çocuğuma eşim M.A.D., bir şey yapmadı, öyle olsaydı onu da içeri aldırırdım. Ama o bir şey yapmadı. Benim okumam yazmam yoktu, o yüzden eşimi arayıp çağırmıştım, eşim gelir gelmez çocuğumu hastaneye götürdük beklemedik. Ben sadece çocuğumun karnına vurmuştum ama bilerek yapmadım, M.A.D. çocuğa dokunmadı, sadece hastaneye götürdü.”

Mahkeme heyeti, Meryem Doğan'ı önce 'kasten yaralama neticesince ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıp, ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, duruşmadaki tavır ve davranışları lehine takdiriyle indirim yapılarak 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.