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Dünya 3 ülkeyi kafalamaya çalışacak! Kushner yine hain avına çıkıyor
Dünya

3 ülkeyi kafalamaya çalışacak! Kushner yine hain avına çıkıyor

İsrail-BAE anlaşmasının mimarı olan Trump’ın Yahudi asıllı damadı Kushner, siyonistlerle yeni normalleşme anlaşmaları için Eylül’de Ortadoğu turuna çıkacak. Suudi, Bahreyn ve Umman’ı ziyaret edip İsrail’le anlaşmalarını isteyecek olan Kushner, 3 ülkeyi ikna edemezse bile Washington’da yapılacak İsrail-BAE imza törenine katılımlarını isteyecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:36:00 -
3 ülkeyi kafalamaya çalışacak! Kushner yine hain avına çıkıyor

 Mehmet Aydın 

Amerika, Oradoğu’da kendisine ve İsrail’e her anlamda bağlı olacak yeni kukla devletler için harekete geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile gizli ilişkilerini resmiyete döküp, normalleşmesine destek arayışındaki Washington, yeni bir adım atıyor. ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına destek vermelerini sağlamak için önümüzdeki Eylül ayı başında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’ı ziyaret edeceği açıklandı.

Amerikan “Axios” internet sitesi, İsrail ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kushner, Eylül ayının ilk haftasında Beyaz Saray elçisi Avi Berkowitz eşliğinde Ortadoğu’ya bir ikna tur yapacak. Axios internet sitesine bilgi veren kaynaklar, “Kushner, bölgedeki bazı liderlerle yapacağı görüşmeleri, daha fazla Arap ülkesini BAE örneğini izlemeye ve İsrail ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine doğru ilerlemeye çağırmak için kullanacak” dedi.

İkna turuna çıkacak

Axios, Kushner’in Arap ülkelerine yapacağı ‘ikna’ turuna ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran İşleri Özel Temsilcisi Brian Hook’un da katılmasının beklendiğini belirtti.

ABD haber sitesi, Kushner’in bölgedeki liderlerle yapacağı görüşmelerde, daha fazla Arap ülkesini Emirlikler’in izinden gitmeye ve İsrail ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi yolunda teşvik etmeye çalıştığını belirtti. 

Axios, ilgili kaynaklar aracılığıyla, heyetin Emirlikler ile birlikte Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman Sultanlığı’nı ziyaret etmeyi planladığını doğruladı, ancak Kuveyt’i ziyaret etmek istediğini belirtmedi. 

Amerikan sitesi, Trump yönetiminin Emirlikler ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını eylül ayında Washington’da düzenleyeceği imza töreni ile tüm dünyaya bir kez daha duyurmak isterken, bu törene bir çok Arap ülkesinin de katılması için çaba harcıyor.

Sitedeki habere göre, Kushner; Suudi, Bahreyn ve Umman’ı BAE gibi İsrail’le normalleşme anlaşması yapması konusunda ikna edemezse bile en azından Washington’da yapılacak İsrail-BAE anlaşmasının törenine liderler ya da temsilciler düzeyinde katılımını sağlamak amacında.


Yeni Akit Gazetesi
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