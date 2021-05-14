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Yerel 3 torununu boğulmaktan kurtaran dededen acı haber!
Yerel

3 torununu boğulmaktan kurtaran dededen acı haber!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde girdikleri yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan 3 torununu kurtaran dede, boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:38:00 -
3 torununu boğulmaktan kurtaran dededen acı haber!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na giren 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirince yanlarındaki dedeleri Bilhan Yılmaz (59) müdahale etti.

Havuza girip torunlarını kurtaran Yılmaz, zemindeki balçığa saplanınca sudan çıkamadı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

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