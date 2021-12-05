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Aktüel 3 terörist daha cehennemi boyladı
Aktüel

3 terörist daha cehennemi boyladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı teröristin daha gebertildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:49:00 -
3 terörist daha cehennemi boyladı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

 

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