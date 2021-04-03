Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri araştırılıyor mu? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için tarih merak ediliyor.

3 Nisan evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.