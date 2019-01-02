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3 milyon Türk, Çin işkencesinde

Toplama kamplarında büyük zulüm yapılıyor... Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun, Doğu Türkistan’da bir soykırım yaşandığını belirterek, “Çin’in Doğu Türkistan’da toplama kamplarına aldığı Uygurların sayısı 3 milyona ulaştı. Bu kamplar son aylarda 4-5 kat genişledi. Yarın çok geç olabilir. Bu nedenle Türkiye ve uluslararası toplum bir an önce harekete geçmeli” dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
3 milyon Türk, Çin işkencesinde

 Münübe Yılmaz 

Müslümanlara ateizmi aşılamaya çalışan ve dinsizliğin propagandasını yapan zalim Çin yönetimi, sözde “eğitim kampları”na aldığı Uygur Türklerine Nazi kamplarında olmayan türlü türlü işkenceler uygulamaya devam ediyor...

Kızıl Çin’in, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve şiddet politikaları 2018’de had safhaya ulaştı. Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun, Doğu Türkistan’da tam anlamıyla bir soykırım yaşandığını belirterek, “Çin’in Doğu Türkistan’da toplama kamplarına aldığı Uygurların sayısı 3 milyona ulaştı. Uydu görüntülerinden, bu kampların son aylarda 4-5 kat genişlediğini gösteren bilgiler mevcut. Yarın çok geç olabilir. Bu yüzden Türkiye ve uluslararası toplum bir an önce harekete geçmeli” diye konuştu.

Her türlü işkence var

Çin yönetiminin varlığını başlangıçta reddettiği, ardından ise “yeniden eğitim okulları” olduğunu öne sürdüğü kamplarda kalanların ‘Çinlileştirmeye’ ve beyin yıkamaya maruz bırakıldığını ifade eden Dolkun, “Bu kamplarda insanlar çok zor şartlar altında hem fiziken hem de ruhen işkenceye maruz kalıyorlar. Kendilerine tamamen Komünist Partisi ve Devlet Başkanı Şi Cinpin’e olan bağlılık aşılanıyor” ifadelerini kullandı.

İnsanlar intihar ediyor

Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun, 90 yaşlarında olanların bile açık hava hapishanesini andıran kamplarda tutulduğuna vurgu yaparak, “Elimizde kamplarda 350 kişinin öldüğüne dair bilgiler bulunuyor. Bunların çoğu ya kamplardaki hastalıklardan ölmüş ya da dayanamayıp intihar etmiş” ifadelerini kullandı.

Amaç dinî kimliği yok etmek

Bölgede namaz, oruç, başörtüsü, sakal, peçe gibi pratiklere karşı kısmen ya da tamamen yasaklar uygulayan, çocuklara İslam dinini çağrıştıran isimler verilmesine bile tahammül edemeyen Çin, bu politikasıyla millî ve dinî kimliği yok etmeyi amaçlıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
  1. ateizm
  2. Çin
  3. Uygur Türkleri
  4. Nazi kampları
  5. Kızıl Çin
  6. Doğu Türkistan
  7. Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun
  8. namaz
  9. oruç
  10. başörtüsü
  11. sakal
  12. peçe
  13. İslam

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