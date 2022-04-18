3 Malzemeli patates tostu tarifi: Sahur için pratik, kolay tarifler

3 Malzemeli patates tostu tarifi

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

1 adet yumurta

Tuz

Pul biber, karabiber (isteğe bağlı)

3 Malzemeli patates tostu tarifi nasıl yapılır?

Patatesleri soyarak güzelce yıkayalım ve rendeleyelim. Rendelenen patateslerin iyice suyunu sıkalım.Yumurta, kaşar peynirini ekleyerek iyice karıştıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz tost makinasına patatesli harcımızı dökerek ince olacak şekilde yayalım ve yanlarını düzeltelim. Yağlı kağıdının diğer tarafını da üzerine örterek tost makinasın da kızarana dek pişirelim. Sıcak şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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Çılbır tarifi

Çılbır tarifi için malzemeler

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1su bardağısüzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Çılbır tarifi nasıl yapılır?

Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin. Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın. Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın. Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz. Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın. Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin. Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin. Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün. Çılbırınız hazır, afiyet olsun!