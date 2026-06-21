Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü grup toplantısı yerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

MYK toplantısı saat 11.00'de, PM toplantısı ise saat 14.00'te yapılacak. Bu nedenle CHP, salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenlemek için başvuruda bulunmayacak.

YENİ İHRAÇLAR AÇIKLANACAK

Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek. Toplantıda arınma adımları kapsamında yeni ihraç listelerinin ele alınmasının beklendiği de iddia edildi.