Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak
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Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Salı günü grup toplantı yerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplayacağı ve ‘arınma’ adımları kapsamında yeni ihraçları açıklayacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü grup toplantısı yerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.
MYK toplantısı saat 11.00'de, PM toplantısı ise saat 14.00'te yapılacak. Bu nedenle CHP, salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenlemek için başvuruda bulunmayacak.
YENİ İHRAÇLAR AÇIKLANACAK
Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek. Toplantıda arınma adımları kapsamında yeni ihraç listelerinin ele alınmasının beklendiği de iddia edildi.
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