Çubuk pişi tarifi: Yağ çekmeyen kolay çubuk pişi tarifi

Kapış kapış anında biten çubuk pişi tarifi

Malzemeler

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir

8-10 dal maydanoz

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Kızartmak İçin;

1 çay bardağı sıvı yağ

Çubuk pişi tarifi nasıl yapılır?

Uygun bir yoğurma kabına süt, yumurta ve tuzu alarak karıştıralım. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir, maydanoz, kabartma tozu ve unu ilave ederek karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra elimizle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Pişirme kağıdımızdan bir parça alarak tezgah üzerine serelim. Ardından yoğurduğumuz hamurumuzu pişirme kağıdımızın ortasına alalım, elimizle biraz bastırdıktan sonra tekrar bir pişirme kağıdını üzerine kapatarak merdane yardımı ile hamurumuzu yarım santim kalınlığında açalım. Daha sonra hamurumuzu pizza ruleti yardımı ile ince uzun şeritler halince dilimleyelim. Sağ ve soldaki hamur parçalarımızı bir kenara ayıralım ve kalan şeritlerimizi birbirlerine eşit olacak şekilde 3 parçaya keselim. Ayırdığımı hamur parçalarını da diğerleri ile aynı boyutta olacak şekilde keselim. Tavamıza alıp kızdırdığımız yağımıza çubuk pişilerimizi alarak kontrollü bir şekilde kızartalım. İki tarafı da güzelce kızaran pişilerimizi kağıt havlu serdiğimiz tabağımıza alarak servis edelim. Afiyet olsun.