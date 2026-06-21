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Dünya Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'de bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı
Dünya

Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'de bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'de bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı

Yunanistan'da LGBT’li sapkın eşcinseller tarafından gerçekleştirilen törende bir rahip yola yatarak yürüyüş yapanları durdurdu. Sapkınlara ‘Tövbe edin’ diye bağıran rahibin görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Görüntüler, Türk kullanıcılar tarafından ‘Bunu Türkiye’de bir imam yapsaydı bütün CHP’liler sapkınlara desteğe koşar, camileri taşlarlardı” diye yorumladı.

Yunanistan'da eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından sözde 'Onur Ayı' kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirildi. Bunlardan biri de Selanik şehrindeki geçit töreni oldu.  Ancak törende yaşanan beklenmedik olay önce ülkede ardından dünyada gündem oldu. 

TÖVBE EDİN DİYE BAĞIRDI

Tören sırasında ilerlerken bir kamyon kullanan LGBT’li sapkınların karşısına Ortodoks bir rahip çıktı. 

İple boynuna taktığı İncil ile yola yatan rahip, LGBT'lilerin Pavlou Mela Caddesi'nde geçit töreninde kullanılan kamyonetin geçişini engelledi. Rahip eşcinsellere ve cinsiyetini terk edenlere karşı "Tövbe edin" diye bağırdı.

Kortej yürüyüşünü kısa süreli olsa da durduran rahip bir süre sonra Yunanistan polisleri tarafından yerden kaldırıldı.

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılarak viral oldu. 

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