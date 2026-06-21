Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'de bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı

Yunanistan'da eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından sözde 'Onur Ayı' kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirildi. Bunlardan biri de Selanik şehrindeki geçit töreni oldu. Ancak törende yaşanan beklenmedik olay önce ülkede ardından dünyada gündem oldu.

TÖVBE EDİN DİYE BAĞIRDI

Tören sırasında ilerlerken bir kamyon kullanan LGBT’li sapkınların karşısına Ortodoks bir rahip çıktı.

İple boynuna taktığı İncil ile yola yatan rahip, LGBT'lilerin Pavlou Mela Caddesi'nde geçit töreninde kullanılan kamyonetin geçişini engelledi. Rahip eşcinsellere ve cinsiyetini terk edenlere karşı "Tövbe edin" diye bağırdı.

Kortej yürüyüşünü kısa süreli olsa da durduran rahip bir süre sonra Yunanistan polisleri tarafından yerden kaldırıldı.

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılarak viral oldu.