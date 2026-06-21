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Dünya Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı
Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı

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Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmeler sürecinde Tahran yönetiminin gerilimi düşürme amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran mutabakatına ilişkin yürütülen görüşmelerde İran’ın tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in açıklamalarını paylaştı. Şerif, İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin kriz sürecini ‘gerilimi düşürme’ amacıyla yönettiğini söyledi.

 

Tahran yönetiminin ‘son derece dürüst davrandığını’ ve krizi ‘onurlu bir tavır içinde ele aldığını’ belirten Şerif, “Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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