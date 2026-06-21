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Spor Suudi Arabistan’a 4 gollü darbe! Yamal siftah yaptı, İspanya farka koştu
Spor

Suudi Arabistan’a 4 gollü darbe! Yamal siftah yaptı, İspanya farka koştu

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Suudi Arabistan’a 4 gollü darbe! Yamal siftah yaptı, İspanya farka koştu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında İspanya, Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup etti. Lamine Yamal’ın ilk Dünya Kupası golünü attığı karşılaşmada Mikel Oyarzabal iki gole imza attı.

2026 Dünya Kupası H Grubu’nda İspanya, Suudi Arabistan karşısında rahat bir galibiyet aldı. 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yönettiği maçın 10. dakikasında Lamine Yamal, ilk Dünya Kupası golünü kaydederken, İspanya 1-0 öne geçti. 21 ve 24. dakikalarda Mikel Oyarzabal'ın golleriyle Luis de la Fuente'nin öğrencileri ilk yarıyı 3-0 üstün bitirdi. 49. dakikada İspanya'nın köşe vuruşunda Al Tambakti topu kendi kalesine gönderince skor 4-0 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca, Matadorlar sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanya puanını 4'e yükseltirken, Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

 

Grubun son maçında İspanya, Urugay ile, Suudi Arabistan ise Yeşil Burun ile karşı karşıya gelecek.

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