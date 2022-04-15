Yoğurmadan, tavada nefis kahvaltılık tarifi! Pratik ve nefis kahvaltılık hamur işi yapılışı
Kolay mı kolay kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak börek tadında çörek tarifi
Yoğurmadan, tavada enfes kahvaltılık tarif
Malzemeler
- 2 yumurta
- 1, 5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket kurumaya
- 1, 5 su bardağı ılık süt(300 ml)
- 1, 5 su bardağı ılık su(300 ml)
- 3, 5 su bardağı un
- Bir tutam maydanoz
- 1 adet kuru soğan
- 3 adet yeşil sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil soğan
- 1 adet domates
- 1 su bardağı çökelek peyniri
- 1 su bardağı rendelenmiş çiğ patates
- Kızartmak için ;sıvı yağ
Yoğurmadan, tavada enfes kahvaltılık tarifi nasıl yapılır?
Yumurta, tozşeker, su, süt, maya ve unla kek hamuru gibi bir hamur elde edelim üzerini kapatıp 30-40 dk. mayalamaya bırakalım. Sebzeleri küçük küçük doğrayalım. Karışıma ekleyip karıştıralım. Tavayı orta derecede ateşe alalım tavayı fırçayla yağlayalım. 1, 5 kepçe kadar karışımdan tavaya döküp yayalım. Üzeri petek petek olunca üzerine fırçayla yağ sürüp çevirelim. Tamamını bu şekilde pişirelim.