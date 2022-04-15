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Yemek Tarifleri Yoğurmadan, tavada nefis kahvaltılık tarifi! Pratik ve nefis kahvaltılık hamur işi yapılışı
Yemek Tarifleri

Yoğurmadan, tavada nefis kahvaltılık tarifi! Pratik ve nefis kahvaltılık hamur işi yapılışı

Kolay mı kolay kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak börek tadında çörek tarifi

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:22:00 - 2022-04-15 15:24:09
Yoğurmadan, tavada nefis kahvaltılık tarifi! Pratik ve nefis kahvaltılık hamur işi yapılışı

Yoğurmadan, tavada enfes kahvaltılık tarif

Malzemeler

  • 2 yumurta
  • 1, 5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket kurumaya
  • 1, 5 su bardağı ılık süt(300 ml)
  • 1, 5 su bardağı ılık su(300 ml)
  • 3, 5 su bardağı un
  • Bir tutam maydanoz
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 adet yeşil sivri biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet yeşil soğan
  • 1 adet domates
  • 1 su bardağı çökelek peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş çiğ patates
  • Kızartmak için ;sıvı yağ

Yoğurmadan, tavada enfes kahvaltılık tarifi nasıl yapılır?

Yumurta, tozşeker, su, süt, maya ve unla kek hamuru gibi bir hamur elde edelim üzerini kapatıp 30-40 dk. mayalamaya bırakalım. Sebzeleri küçük küçük doğrayalım. Karışıma ekleyip karıştıralım. Tavayı orta derecede ateşe alalım tavayı fırçayla yağlayalım. 1, 5 kepçe kadar karışımdan tavaya döküp yayalım. Üzeri petek petek olunca üzerine fırçayla yağ sürüp çevirelim. Tamamını bu şekilde pişirelim.

 

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