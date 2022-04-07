Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır? Omlet kaç kaloridir?

Sebzeli nefis omlet tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta

1 adet yeşil biber (Küçük)

1 adet kırmızı biber (Küçük)

1 adet yeşil soğan (Yarısı)

İstenilirse (Salam küçük kesilmiş şekilde)

Tuz ve istenilen baharatlar

Sıvı yağ az

Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak sebzelerimizi küçük küçük kesip kabımıza alalım. Hepsini daha sonra üzerine yumurtalarımızın baharatlarımızı ekleyelim.Ve omletimizin çatal ile çırpalım. Yapışmaz tavamıza az yağ döküp tavamızı ısıtalım. Daha sonra karışımımızı döküp kontrollü şekilde altını üstünü bir tabak yardımı ile şekli bozulmayacak şekilde çevirerek pişirelim.Servis tabağımıza alalım Omlet kalori miktarı malzemelerin bolluğuna göre değişmektedir. Hemen hemen pek çok kişinin sabah uyandığında kısa zaman içinde hazırladığı omlet, doyurucu ve besleyici bir besindir.

Sade omlet kaç kalori?

Sade omlet yapmak istediğinizde ihtiyacınız olan yumurta, bir miktar yağ ve damak tadına göre biraz tuz olacaktır. Kahvaltıların tamamlayıcısı olarak bilinir. Bir iki dakika içinde nefis bir sade omlet hazırlayabilirsiniz. Afiyetle tükettiğiniz sade omletin kalorisi ise şöyle olacaktır:

55 gramlık orta boy tereyağlı omlet kaç kalori: 101 kalori

110 gramlık büyük boy porsiyon sade omlet: 202 kalori

2 yumurtalı omlet kaç kalori: 210 kalori

Kaşar peynirli omlet:

1 yemek kaşığı kaşarlı omlet: 27 kalori

Orta porsiyon kaşarlı omlet: 240 kalori

Küçük porsiyon kaşarlı omlet: 133 kalori

Büyük boy porsiyon kaşarlı omlet: 400 kalori