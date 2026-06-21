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Dünya İran heyeti, ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
Dünya

İran heyeti, ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Yeniakit Publisher
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İran heyeti, ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

İran heyetinin, mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanından ayrıldığı bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehdidi, mutabakat görüşmelerinde krize yol açtı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran heyeti, müzakere alanından ayrıldı.

 

İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz” ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti. ​​​​​​​

 

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." demişti.

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