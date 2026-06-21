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Gündem Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu!
Gündem

Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu!

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Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, küresel siyasette taşları yerinden oynatacak şok bir iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden tüm dünyaya ilan etti. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın çok yakın bir zamanda görevinden istifa edeceğini resmen öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, “Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 

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