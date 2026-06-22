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Yerel Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

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Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satırın da kullanıldığı olayda 3 kişi yaralanırken, polis soruşturma başlattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleri ile bir grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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